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05.06.2019 в 16:50

РЖД тестирует ароматизированные вагоны на «Невском экспрессе»

Пассажиров поезда опросят через онлайн-тесты

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Depositphotos

В течении двух ближайших месяцев на поездах № 747/748 «Невский экспресс» будут тестироваться ароматизированные вагоны, сообщается на официальном сайте перевозчика.

По вагону ароматы будут распространятся по методу холодной диффузии — новаторской схеме ароматизации помещений. Аромат полностью растворяется в воздухе, его частицы не оседают на волосах и одежде.

Для коридорных зон выбраны цитрусовые ароматы, а для туалетов — запахи свежести и чистоты. Все ароматы гипоаллергенны и соответствуют санитарным нормам. После проверок и сбора мнений компания решит, стоит ли внедрять такие вагоны в поездах дальнего следования.

Напомним, о возможности внедрения таких вагонов стало известно от заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова.

РЖД Невский экспресс аромавагоны
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