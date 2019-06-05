РЖД тестирует ароматизированные вагоны на «Невском экспрессе»

В течении двух ближайших месяцев на поездах № 747/748 «Невский экспресс» будут тестироваться ароматизированные вагоны, сообщается на официальном сайте перевозчика.

По вагону ароматы будут распространятся по методу холодной диффузии — новаторской схеме ароматизации помещений. Аромат полностью растворяется в воздухе, его частицы не оседают на волосах и одежде.

Для коридорных зон выбраны цитрусовые ароматы, а для туалетов — запахи свежести и чистоты. Все ароматы гипоаллергенны и соответствуют санитарным нормам. После проверок и сбора мнений компания решит, стоит ли внедрять такие вагоны в поездах дальнего следования.

Напомним, о возможности внедрения таких вагонов стало известно от заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова.