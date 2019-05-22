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22.05.2019 в 14:25

РЖД планирует закупить вагоны с аромадизайном

Возможно, по поездам поплывет запах свежесваренного кофе

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Depositphotos

В 2023 году в России появятся железнодорожные вагоны с аромадизайном. Об этом сообщает ТАСС.

О такой возможности на конференции «Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие» рассказал заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов. До этого ФПК показала купейные и плацкартные вагоны нового поколения, поставленные компанией.

Александр Лошманов, заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга»:

Новые направления один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, это аромадизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесваренного кофе.

В течение ближайших семи лет «Трансмашхолдинг», согласно контракту на 237 млрд рублей, должен будет поставить 3730 пассажирских вагонов.

РЖД
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