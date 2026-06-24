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24.06.2026 в 08:30

Рынок цифровых книг в России вырос на 18,5%, опередив бумажные по темпам роста

Рынок печатных изданий увеличился на 12%

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Рынок цифровых книг в России по итогам 2025 года показал выручку в 23,36 млрд рублей, увеличившись на 18,5% относительно предыдущего года. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting.

Для сравнения: сегмент печатных изданий, по информации Российского книжного союза, за тот же период вырос лишь на 12% и достиг 110 млрд рублей. Таким образом разрыв в темпах развития двух сегментов книжного рынка продолжает увеличиваться уже несколько лет подряд.

Аналитики J'son & Partners Consulting связывают опережающую динамику цифрового сегмента прежде всего с ценовым фактором — электронные и аудиокниги обходятся потребителю существенно дешевле бумажных аналогов.

Гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев в комментарии изданию спрогнозировал, что и в дальнейшем сегмент будет прибавлять примерно такими же темпами — в диапазоне 10−20% в год.

По мнению Анурьева, со временем книжный рынок станет похож на рынок онлайн-кинотеатров: при сохранении общего размера аудитории основная борьба игроков сместится в сторону удержания пользовательского внимания, повышения вовлеченности и частоты обращения к контенту.

По данным книжной сети «Читай-город» и коммуникационного агентства «Лампа», почти 40% опрошенных россиян приобретают бумажные книги, потому что хотят их коллекционировать.

Россия цифровые книги бумажные книги
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