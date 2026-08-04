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04.08.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Умерла ли «большая идея» в маркетинге?

Так ли нерушимы маркетинговые догмы

Принято считать, что современный маркетинг — это территория безраздельного владычества математики и алгоритмов. Казалось бы, когда каждое рекламное касание просчитано до сотых долей конверсии, а генеративные нейросети выдают креативные концепции быстрее, чем загружается бриф, потребность в так называемой «Большой идее» отпадает сама собой. Но по иронии технического прогресса, именно реальность тотальных данных неожиданно подводит к вопросу о том, что остается за скобками формул и тактических метрик.

В этом выпуске вы услышите мнения представителей индустрии о том, способна ли по-настоящему большая мысль пробить броню клипового сознания, и остается ли в мире, одержимом скоростью, единственным неустаревающим активом та самая идея.

Сегодня в эфире:

  • Николай Смирнов, креатор агентства DPG Russia ;
  • Артем Митин, партнер бренд-консалтинговой фирмы Human Code ;
  • Анна Коноплева, директор Dinamica x D Innovate Group ;
  • Алексей Баохин, креативный директор Milestone (входит в ГК Starlink )
  • Роман Макаренко, креативный директор Content+ (входит в Group4Media );
  • Элла Стюарт, главный управляющий директор BBDO Group .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

BBDO Group Элла Стюарт DPG Russia Human Code Group4Media Радио Sostav D Innovate Group Dinamica Milestone (ГК Starlink)
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