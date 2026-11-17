Российский рынок сетей доставки контента (CDN) в 2026 году вырастет на 18,9%, до 4,4 млрд руб., прогнозируют аналитики MWS Cloud (МТС). В 2027 году ожидается рост еще примерно на 16%, до 5,1 млрд руб. Потребление сервиса российскими компаниями за год увеличилось в 1,4 раза. Данные приводит «Коммерсантъ».

В октябре на Москву пришлось 49,77% всего CDN-трафика, на Санкт-Петербург — 10,65%. Наибольший объем потребления обеспечивают компании из сфер медиа, e-commerce и ретейла, ИТ, финансов и бизнес-услуг. При этом число компаний-пользователей CDN в финансовом секторе выросло втрое, в ИТ — вдвое, в торговле — в 1,43 раза.

По словам руководителя продуктового направления Cloud.ru Романа Путилова, концентрация трафика в столицах связана с тем, что инфраструктура российских CDN преимущественно размещена в Москве. Однако он ожидает развития региональных сетей на фоне роста онлайн-торговли и видеосервисов. В частности, онлайн-торговля в северных регионах и некоторых субъектах Дальнего Востока растет вдвое быстрее, чем в Москве.

В NGENIX, напротив, отмечают, что более 50% трафика их платформы поступает из регионов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. По словам гендиректора RUVDS Никиты Цаплина, при выборе CDN важна близость узлов к конечным пользователям, а также устойчивость сервиса к ограничениям трафика со стороны ТСПУ, которые могут увеличивать задержки и нарушать стабильность соединения.

Работа иностранных CDN в России ограничивается уже несколько лет, отмечает издание. В октябре 2024 года Роскомнадзор начал блокировать технологию TLS ECH, используемую Cloudflare, а российским компаниям рекомендовали отказаться от его CDN. В феврале 2025 года Cloudflare внесли в реестр организаторов распространения информации. По данным Cloudflare Radar, с начала июня 2025 года трафик сервиса в России сократился примерно на 30%.

В сентябре сооснователи Cloudflare Мэттью Принс и Мишель Затлин заявляли, что сейчас автоматизированный трафик уже превысил человеческий. При этом рост ИИ-агентов ставит под вопрос привычную модель монетизации.