OpenAI реорганизовала подразделение робототехники и распределила его сотрудников между другими отделами компании. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на представителя технологической компании.

Исследователи в области робототехники перешли в основную исследовательскую группу под руководством директора по исследованиям Марка Чена. Специалисты по прикладной робототехнике и аппаратному обеспечению вошли в подразделение Applied, которым руководит президент OpenAI Грег Брокман.

Изменения связаны с развитием универсальных моделей ИИ. По данным Fortune, в начале 2026 года компания рассчитывала использовать наработки видеогенератора Sora для развития робототехники. Однако впоследствии универсальные модели OpenAI, в том числе GPT-6 Astra, продемонстрировали возможность непосредственного применения для управления роботами.

В компании считают, что объединение специалистов с другими исследовательскими и прикладными командами поможет ускорить разработку технологий.

Реорганизация проходит на фоне стремления OpenAI сократить расходы и сосредоточиться на ключевых продуктах. Ранее глава компании Сэм Альтман призывал отказаться от второстепенных проектов и перераспределить ресурсы в пользу основных направлений.

Вместе с тем в OpenAI подчеркнули, что не отказываются от робототехники: компания намерена продолжить работу над универсальными роботами.

Напомним, в третьем квартале 2026 года выручка американской OpenAI, разработчика ChatGPT, выросла примерно на 50%, до $10 млрд. Однако компания по-прежнему несет значительные операционные убытки.