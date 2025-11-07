Рынок серого импорта в России оценен в триллион рублей

Годовой объем теневого импорта в Россию по так называемым «карго-схемам» достигает $10−15 млрд (от 811,9 млрд до 1,23 трлн руб.), следует из оценки организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). По подсчетам организации, из-за неуплаты пошлин и налогов федеральный бюджет ежегодно недополучает 200−400 млрд руб. Основной объем нелегального импорта формируют товары массового спроса из Китая — электроника, одежда, обувь и бытовая техника, ввозимые без оформления документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным экспертов, «карго-схемы» представляют собой обходные логистические маршруты, при которых продукция заказывается на китайских площадках, включая Alibaba, 1688.com и Taobao, а доставка в Россию осуществляется через Казахстан, Киргизию или Узбекистан под видом «личных посылок». Себестоимость таких поставок на 20−30% ниже официального импорта, что делает схему особенно привлекательной для мелких продавцов.

Распространение подобных схем, по мнению экспертов ОПИ, связано с ростом стоимости «белой» логистики и трудностями при проведении трансграничных платежей. По оценке логистических компаний, доля «серого» импорта может достигать 10−15% от общего объема поставок из Китая.

В связи с этим ОПИ предложила правительству ужесточить регулирование интернет-торговли и усилить контроль за происхождением товаров на маркетплейсах. Среди инициатив — законодательное закрепление принципа проверки контрагентов, введение солидарной ответственности цифровых платформ и торговых площадок, вовлечение в контроль грузоперевозчиков и экспедиторов, введение механизмов внесудебной блокировки. Эксперты также говорят о необходимости расширения системы маркировки «Честный знак», внедрения механизмов автоматического контроля происхождения товаров на маркетплейсах через подключение к базам ФТС.

Ранее Союз торговых центров России направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить практику ценового демпинга, которую, по мнению организации, применяют крупные маркетплейсы.