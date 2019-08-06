Рынок рекламы у блогеров в России стремительно растёт

По итогам 2018 года рынок рекламы у блогеров в России достиг 5 млрд рублей. По итогам 2019 года затраты рекламодателей удвоятся, достигнув 10 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Epicstars.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рынок рекламы в интернете в России по итогам 2018 года составлял 203 млрд рублей, то есть на блогеров пока приходится меньше 3% рынка. Однако значительная часть рынка, включая так называемый репутационный менеджмент, остается в тени и без открытой статистики.

Приблизительно двукратные темпы роста затрат на размещение рекламных публикаций и нативных интеграций в контент сохраняются уже более трех лет, говорит руководитель отдела рекомендательного маркетинга Publicis Groupe Иван Тулинов. Руководитель отдела контентных решений MBA&Digital (входит в GroupM) Дмитрий Ануреев также отмечает кратный рост интереса к «инфлюенсерам». Ключевые платформы — это Instagram и YouTube, Twitch привлекает все больше внимания отдельных сегментов рекламодателей, а вот «ВКонтакте» как платформа «пока значительно недооценена и имеет потенциал», считает он. Одновременно с этим блогеры уже начинают работать через продюсерские центры или биржи, что может привести к образованию на рынке нескольких крупных селлеров, ожидают рекламные агентства.

Напомним, ранее аналитики российского подразделения Admitad подсчитали объем онлайн-продаж товаров через лидеров мнений в России — по итогам первой половины 2019 года он составил около 60 млрд рублей. По данным компании, быстрее всего — на 57% к уровню прошлого года — продажи растут в Telegram-каналах.