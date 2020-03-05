Рынок онлайн-кинотеатров вырос за счет подписки

Рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2019 г. в России ускорил свой рост: совокупная выручка его участников увеличилась на 50% до 17,1 млрд руб. При этом платежи пользователей в общей выручке превысили поступления от рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ консалтинг».

Годом ранее весь рынок составлял 11,4 млрд руб. В 2019 г. за сериалы и фильмы в России хотя бы один раз заплатили 5,6 млн человек, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. И если доходы онлайн-кинотеатров от рекламы выросли лишь на 13% (до 4,2 млрд руб.), то платежи за контент — на 68% до 12,9 млрд руб. И основную часть этой суммы принесли не разовые платежи за отдельные фильмы или сериалы, а подписка, на которую пришлось 59% рынка.

Представители онлайн-кинотеатров подтверждают выводы исследования. Такой же показатель по доле доходов от подписки у Okko. Подписка в прошлом году принесла Megogo около половины доходов, а бизнес Amediateka изначально был построен на подписке, и она продолжает приносить сервису около 99% выручки. Tvzavr, напротив, продолжает делать ставку на рекламную модель, которая приносит около 90% доходов, говорит представитель компании.

Лидером по росту доходов в 2019 г. стал Okko, его выручка увеличилась на 96%, у Ivi — на 46%. Нарастить базу подписчиков и увеличить выручку Okko в значительной степени помог Сбербанк, став владельцем 46,5% холдинга.

Рынок онлайн-кинотеатров продолжает быстро расти благодаря тому, что аудитория продолжает перетекать из пиратской среды в легальную, а в библиотеках крупнейших игроков появился спортивный контент, а также контент собственного производства, считают аналитики и подтверждают топ-менеджеры самих сервисов.

По данным Group-IB, объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые с момента начала исследований объема пиратского рынка.