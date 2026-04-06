Рынок онлайн-кинотеатров в России увеличился на 39%

В 2025 году объем российского рынка онлайн-кинотеатров увеличился на 39% по сравнению с 2024 годом, до 189 млрд руб. Темпы роста оказались на уровне, близком к показателям двух последних лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».

Доходы, полученные онлайн-кинотеатрами по платной модели, увеличились за отчетный период на 42%, до 182,6 млрд руб. Доходы от рекламы снизились на 13%, до 6,4 млрд руб. Доля выручки от разовых покупок в структуре рынка не превысила 0,5%, доля рекламной модели составила 3%.

Причины роста рынка онлайн-кинотеатров: развитие партнерских программ, увеличение стоимости подписки и развитие производства сериалов. Также на рынке сказались расширение библиотек за счет партнерства с азиатскими, латиноамериканскими и турецкими производителями, развитие цифровых экосистем и рост количества пользователей мультисервисных подписок. Кроме того, увеличению объема рынка способствовали совершенствование рекомендательных сервисов онлайн-кинотеатров и рост проникновения смарт-телевизоров.

В декабре прошлого года у 36% российских домохозяйств была хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатры. В среднем одно домохозяйство было подписано на 3,7 таких площадок. А средний счет на одно домохозяйство, имеющее платные подписки, увеличился за год на 37%, до 721 руб.

Аналитики прогнозируют рост рынка онлайн-кинотеатров в России в 2026 году на 20%, до 226 млрд руб.

