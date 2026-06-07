ПСБ продал «Люксор» за половину стартовой цены

Банк ПСБ провел повторные торги по продаже ООО «АСкино» — оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор». Победителем аукциона стало АО «Инвест Р», которое приобрело актив за 167,6 млн руб., то есть вдвое дешевле первоначальной стоимости. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол торгов.

Стартовая цена лота составляла 335,2 млн руб. Для участия в аукционе претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от начальной стоимости актива. Первая попытка продажи ООО «АСкино» не состоялась. Сбор заявок проходил с 20 по 26 мая, а сам аукцион был назначен на 27 мая. Однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

АО «Инвест Р», ставшее новым владельцем актива, зарегистрировано в Вологде в 2023 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом.

В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров: два в Москве, два в Санкт-Петербурге и по одному в Курске, Рязани и Туле. Все площадки находятся у оператора в долгосрочной аренде без права выкупа.

ООО «АСкино» перешло в собственность государства в конце 2025 года. Тогда Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства российские активы латвийского Rietumu Banka. Имущество киносети находилось у банка в залоге, после чего компания оказалась под управлением Росимущества.

По итогам 2025 года выручка ООО «АСкино» составила 663,7 млн руб., а чистая прибыль — 82,3 млн руб. Основную часть доходов компании (75%) обеспечил кинопоказ, еще 25% пришлось на торговую деятельность.