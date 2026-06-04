Радио Sostav: искусство «партизанского маркетинга»

Долгое время считалось, что маркетинговое поле боя размечено бюджетами, а победа в битве за потребителя достается тому, у кого тяжелее артиллерия рекламных бюджетов. Однако полвека назад была предложена идея, перевернувшая это представление с ног на голову: настоящим оружием маркетолога являются не деньги, а воображение и изобретательность. Именно тогда стало понятно, что малый размер — это не слабость, а скорость и гибкость, позволяющая наносить точечные и беспощадно эффективные удары там, где неповоротливые гиганты просто не успевают среагировать.

Родоначальником этой дерзкой философии стал Джей Конрад Левинсон — человек, знавший индустрию изнутри и приложивший руку к созданию легендарного зайчика Energizer. В 1984 году он сформулировал концепцию «партизанского маркетинга», которая доказывала, что энергия и фантазия способны заменить многомиллионные вливания. Эта идея не просто предсказала наступление эпохи социальных сетей и вирусных роликов — она раздала ключи к рынку каждому, у кого есть упрямство и хорошая идея.

О революционере, доказавшем, что побеждает не самый богатый, а самый изобретательный, — в новом выпуске «Радио Sostav».