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04.06.2026 в 10:00

Радио Sostav: искусство «партизанского маркетинга»

История маркетинга в лицах

Джей Конрад Левинсон

Долгое время считалось, что маркетинговое поле боя размечено бюджетами, а победа в битве за потребителя достается тому, у кого тяжелее артиллерия рекламных бюджетов. Однако полвека назад была предложена идея, перевернувшая это представление с ног на голову: настоящим оружием маркетолога являются не деньги, а воображение и изобретательность. Именно тогда стало понятно, что малый размер — это не слабость, а скорость и гибкость, позволяющая наносить точечные и беспощадно эффективные удары там, где неповоротливые гиганты просто не успевают среагировать.

Родоначальником этой дерзкой философии стал Джей Конрад Левинсон — человек, знавший индустрию изнутри и приложивший руку к созданию легендарного зайчика Energizer. В 1984 году он сформулировал концепцию «партизанского маркетинга», которая доказывала, что энергия и фантазия способны заменить многомиллионные вливания. Эта идея не просто предсказала наступление эпохи социальных сетей и вирусных роликов — она раздала ключи к рынку каждому, у кого есть упрямство и хорошая идея.

О революционере, доказавшем, что побеждает не самый богатый, а самый изобретательный, — в новом выпуске «Радио Sostav».

Партизанский маркетинг Маркетинг Радио Sostav Джей Конрад Левинсон
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