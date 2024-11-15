Rutube запустит проект «Станция талантов»

Видеохостинг Rutube анонсировал скорый запуск проекта «Станция талантов» с Московским метрополитеном, который поможет поддержать начинающих артистов.

Об этом рассказали топ-менеджеры платформы на закрытом мероприятии для блогеров и журналистов «Rutube. ПЕРЕЗАГРУЗКА». Оно было посвящено 18-летию национального видеохостинга.

Вечеринку посетили более 800 блогеров, среди которых Ваня Дмитриенко, Прохор Шаляпин, Роман Каграманов, резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» и другие.

Rutube сильно изменился и за последний год и нарастил свои показатели. Библиотека видео сегодня составляет более 294 млн, вместе с тем растет и аудитория. Ежемесячный показатель в октябре достиг 67,1 млн пользователей, а максимальный дневной в ноябре — 14,3 млн (по данным Mediascope).

Платформа предлагает множество инструментов для авторов контента: электронный кошелек, улучшенную систему поиска, возможность переноса контента с других платформ, донаты, эмбедную сеть и многое другое.

В планах — запустить поиск видео не только по названиям, но и по смыслу, а также персонализировать короткие видео, интегрировать разные форматы и добавить систему учета оценок и отзывов, которые повысят качество рекомендаций.