Рутину — роботам: как технологии помогают бизнесу искать сотрудников в кризис

Нехватка кадров в России сегодня оценивается в 5 млн человек, а в промышленном секторе на дефицит указывают 47% руководителей. Ситуация усугубляется ростом требований к скорости и эффективности работы HR-специалистов, которым приходится справляться с растущими объемами данных и увеличивающимися ожиданиями компаний. Как большие данные, ИИ и роботизация решают проблемы рекрутинга, Sostav рассказал коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» (вендор НОТА, IT-холдинг Т1) Максим Корниенко.

Большим коллективам — большие данные

Сегодня корпорации собирают и анализируют огромные объемы информации. Источники информации для HR можно условно поделить на две группы:

Внутренние данные — информация о производительности сотрудников, вовлеченности, результатах опросов и анкетирования. Она хранится в корпоративных HR-системах и используется для анализа положения дел в компании.

Внешние данные — сведения, полученные из рекрутинговых платформ, социальных сетей и профессиональных онлайн-сообществ, которые помогают понять, откуда приходят лучшие кандидаты и какие факторы влияют на принятые ими решения о трудоустройстве.

Зачем внедрять ИИ?

Использование ИИ-систем повышает отдачу от работы специалистов сразу по нескольким причинам:

Интеллектуальный анализ резюме . Современные алгоритмы не просто ищут ключевые слова в резюме, а оценивают релевантность опыта кандидата требованиям должности. Например, система может понять, что опыт работы в смежной отрасли может быть даже ценнее, чем формальное соответствие должности. По данным исследования McKinsey, компании, использующие ИИ для предварительного скрининга, сокращают время на первичный отбор кандидатов на 75%.

. Современные алгоритмы не просто ищут ключевые слова в резюме, а оценивают релевантность опыта кандидата требованиям должности. Например, система может понять, что опыт работы в смежной отрасли может быть даже ценнее, чем формальное соответствие должности. По данным исследования McKinsey, компании, использующие ИИ для предварительного скрининга, сокращают время на первичный отбор кандидатов на 75%. Предиктивный подбор . Алгоритмы прогнозируют успешность кандидата на конкретной позиции, анализируя, как его профессиональные навыки, так и соответствие корпоративной культуре. В результате точность подбора повышается, что сокращает текучесть кадров на первом году работы.

. Алгоритмы прогнозируют успешность кандидата на конкретной позиции, анализируя, как его профессиональные навыки, так и соответствие корпоративной культуре. В результате точность подбора повышается, что сокращает текучесть кадров на первом году работы. Автоматическое сопровождение найма . ИИ-системы берут на себя полный цикл коммуникаций с кандидатами: от первичного контакта и ответов на типовые вопросы до напоминаний о собеседовании и сбора обратной связи. Это снижает административную нагрузку на HR-специалистов, позволяя им фокусироваться на содержательных интервью.

. ИИ-системы берут на себя полный цикл коммуникаций с кандидатами: от первичного контакта и ответов на типовые вопросы до напоминаний о собеседовании и сбора обратной связи. Это снижает административную нагрузку на HR-специалистов, позволяя им фокусироваться на содержательных интервью. Непрофильные задачи. Согласно исследованию «Работы.ру» и «СберПодбора», более четверти рекрутеров (26%) тратят основную часть рабочего времени на спонтанные и срочные поручения, которые не связаны с поиском кандидатов. При этом больше всего времени отнимает процесс «дозвона» до соискателей: об этом сообщили 54% опрошенных. Роботизация частично решает эти проблемы, освобождая специалистов от обязанностей, которые не требуют высоких компетенций.

Так, Министерство здравоохранения Московской области недавно внедрило софт для автоматизации HR-процессов, ускорив этим найм сотрудников в два раза. А анализ данных о прошлых рекрутинговых кампаниях помогает выявить наиболее успешные стратегии подбора и определить самые продуктивные каналы поиска.

Как ИИ решает конкретные задачи бизнеса: примеры крупных компаний

Burger King: автоматическая верификация заявок

Burger King испытывал трудности при найме линейного персонала в рестораны. Ежемесячно сеть быстрого питания обрабатывала около 10 000 заявок от соискателей, из которых примерно 30% оказывались нерелевантными (неправильный возраст, отсутствие необходимых документов, несоответствие графику работы), впустую отнимая время рекрутеров.

Для решения проблемы Burger King в партнерстве с компанией Voximplant внедрил систему автоматизированной обработки входящих заявок на основе ИИ:

Реализация голосового робота . Система автоматически связывается с кандидатом по телефону в течение 15 минут после подачи заявки. Это особенно важно для массовых позиций, где скорость реакции критична.

. Система автоматически связывается с кандидатом по телефону в течение 15 минут после подачи заявки. Это особенно важно для массовых позиций, где скорость реакции критична. Интеллектуальный скрипт интервью . Робот ведет диалог с кандидатом по гибкому сценарию, задавая вопросы о возрасте, гражданстве, желаемом районе работы, возможности работать полный день или неполную ставку.

. Робот ведет диалог с кандидатом по гибкому сценарию, задавая вопросы о возрасте, гражданстве, желаемом районе работы, возможности работать полный день или неполную ставку. Обработка и анализ ответов . Система использует технологии Yandex SpeechKit для синтеза речи и Google Speech-to-Text для распознавания ответов кандидата, автоматически фиксируя всю релевантную информацию.

. Система использует технологии Yandex SpeechKit для синтеза речи и Google Speech-to-Text для распознавания ответов кандидата, автоматически фиксируя всю релевантную информацию. Интеграция с CRM. Данные о подходящих кандидатах автоматически заносятся в карточку соискателя в CRM-системе, неподходящие кандидаты отсеиваются.

Результаты превзошли ожидания:

Робот отсеял 30% нерелевантных заявок;

Рекрутерам освободили в среднем два часа рабочего времени ежедневно;

Минута работы виртуального ассистента оказалась дешевле минуты работы HR-специалиста в пять раз;

В два раза выросла конверсия в собеседование.

Важный социальный эффект: рекрутеры перестали выгорать от рутинной работы и смогли сосредоточиться на более интересных и сложных задачах, требующих человеческого участия — проведении содержательных интервью с соискателями и адаптации новых сотрудников.

ГК КСК: автоматизация выдачи справок сотрудникам

В ГК КСК (крупный промышленный холдинг) возникли трудности с эффективной выдачей документов. Ежегодно департаменты бухгалтерии, кадрового администрирования и ИТ выдавали около 24 000 справок, на получение каждой из которых работник тратил в среднем 1,5 часа личного времени и ожидал документы около трех дней.

Особенно остро проблема проявилась в период пандемии COVID-19, когда большинство сотрудников работало удаленно, и физическое получение документов стало практически невозможным.

Решением стал проект автоматизации с компанией «МИОТЕХ», включающий следующие компоненты:

Виртуальный голосовой помощник . На базе диалоговой платформы TWIN24 была создана система, принимающая звонки сотрудников и распознающая, какой документ необходимо подготовить.

. На базе диалоговой платформы TWIN24 была создана система, принимающая звонки сотрудников и распознающая, какой документ необходимо подготовить. Разработка сценариев диалогов . Для повышения качества распознавания речи и анализа намерений прописали 15 детальных сценариев диалогов для разных типов документов.

. Для повышения качества распознавания речи и анализа намерений прописали 15 детальных сценариев диалогов для разных типов документов. Интеграция с системой документооборота . Робот создает заявку в системе документооборота и формирует нужный документ без участия сотрудников HR или бухгалтерии.

. Робот создает заявку в системе документооборота и формирует нужный документ без участия сотрудников HR или бухгалтерии. Применение передовых технологий ИИ. В решении использовались модули синтеза и распознавания речи, система определения автоответчиков AMD, технологии шумоподавления и определения пола.

Результаты внедрения:

80% запросов на получение документов теперь обрабатываются голосовым помощником без человеческого участия;

Ежемесячные расходы на обработку документов сократились с 360 000 до 150 000 рублей;

Вместо 28 сотрудников процесс теперь обслуживает всего один специалист по всей группе компаний;

Время получения документа сократилось с трех дней до 15 минут;

Экономия производственного времени сотрудников составила 12 000 часов ежегодно;

Прямое сокращение затрат на ФОТ — 3,5 млн рублей в год.

Еще один значимый эффект — укрепление репутации КСК как инновационной и ориентированной на сотрудников компании. Это особенно важно в условиях конкуренции за квалифицированные кадры.

Döhler: трансформация HR через цифровизацию

Международная корпорация Döhler, глобальный производитель пищевых ингредиентов с более чем 9500 сотрудниками, интегрировала ИИ в процессы управления персоналом, поставив человека «в центр» цифровой трансформации. До начала проекта их HR-департамент характеризовался в основном аналоговыми и локальными структурами, что затрудняло управление глобальной командой.

При поддержке консалтинговой компании они перешли от устаревшей локальной системы к облачной платформе SAP SuccessFactors для управления человеческим капиталом. Основные аспекты проекта:

Поэтапное внедрение . Чтобы обеспечить плавную адаптацию сотрудников, система внедрялась модулями: сначала рекрутинг и компенсации, затем новая мастер-система SAP SuccessFactors Employee Central.

. Чтобы обеспечить плавную адаптацию сотрудников, система внедрялась модулями: сначала рекрутинг и компенсации, затем новая мастер-система SAP SuccessFactors Employee Central. Демократизация доступа к данным . В результате возможности искусственного интеллекта и аналитики стали доступны не только HR-специалистам, но и руководителям всех уровней, что повысило качество принятия кадровых решений.

. В результате возможности искусственного интеллекта и аналитики стали доступны не только HR-специалистам, но и руководителям всех уровней, что повысило качество принятия кадровых решений. Комплексная поддержка после запуска. Для решения проблем адаптации был создан центр компетенций, где обученные сотрудники помогали коллегам освоить новый инструментарий.

Шесть шагов к успешной адаптации команды к работе с ИИ

Может казаться, что автоматизация способна привести к сокращению HR-персонала, поскольку рутинные задачи теперь выполняют машины. На самом деле, внедрение системы требует скорее переквалификации сотрудников, которые теперь должны научиться работать с новыми инструментами и сосредоточиться на более стратегических задачах. Успешный опыт крупных компаний позволяет выделить шесть проверенных этапов для плавной адаптации сотрудников к работе с ИИ:

1. Обучающие встречи

Проблема: сопротивление изменениям и страх перед ИИ.

Решение — проведите встречи по отделам, чтобы:

Выяснить уровень знакомства с ИИ и выявить скептиков;

Показать успешные кейсы применения в HR — обязательно с цифрами — насколько это реально поможет сократить их время;

Четко объяснить, какие задачи будут автоматизированы.

2. Практические митапы

Проблема: Нехватка практических навыков работы с ИИ.

Решение — организуйте обучение с:

Демонстрацией работы инструментов на реальных примерах;

Готовыми шаблонами запросов и результатами;

3−5 сессиями для разных уровней сотрудников.

3. Выбор задач для автоматизации

Проблема: Непонимание, с какими конкретными задачами может помочь ИИ.

Решение — попросите команду:

Выделить пять повторяющихся рутинных задач;

Провести коллективное обсуждение возможностей автоматизации.

4. Тестовый период

Проблема: Сложность перехода от теории к практике.

Решение — выделите 1−2 недели на тестирование, где:

Сотрудники открыто делятся результатами;

Проводятся короткие встречи для разбора сложностей;

Акцент делается на обучении, а не на идеальном результате.

5. Анализ эффективности

Проблема: Неочевидность выгод от внедрения.

Решение — на итоговой встрече:

Продемонстрируйте успешные кейсы и сэкономленное время;

Отметьте лучших сотрудников по работе с ИИ;

Наметьте дальнейшие шаги автоматизации.

6. База знаний

Проблема: Потеря полезного опыта.

Решение — создайте ресурс с:

Шаблонами успешных запросов;

Списком автоматизируемых задач;

Полезными гайдами и примерами;

Отдельным чатом для обмена опытом.

Дополнительно рекомендуем:

Настроить загрузку файлов в диалог с ИИ для обработки больших объемов данных; Создать в корпоративном мессенджере канал для обмена удачными и интересными примерами использования ИИ; Начинать внедрение с топ-менеджмента, демонстрируя личный пример использования новых технологий.

И напоследок про безопасность

Стоит понимать, что сбор и обработка больших объемов персональных данных связаны с рисками утечек и нарушений конфиденциальности. По информации Cyber Media, основные угрозы включают неточности в работе алгоритмов, уязвимость нейросетей к атакам, риски утечки конфиденциальной информации и штрафы за нарушения в области персональных данных (с мая 2025 года они значительно ужесточаются).

Ключевые меры защиты подразумевают работу только с деперсонализированными данными в изолированных средах, тщательный отбор проверенных поставщиков с сертификатами соответствия и проведением аудитов безопасности. Не менее важно внедрение комплексной защиты: регулярные обновления ПО, тестирование нейросетей на устойчивость к атакам и строгий контроль доступа. Обязательным элементом становится обучение сотрудников правилам кибербезопасности и четким регламентам работы с конфиденциальной информацией в ИИ-системах. Такой подход позволяет минимизировать риски, соблюдая требования законодательства.

Не менее важно ответственно подойти к выбору поставщика и интегратора ПО, учитывая ключевые аспекты, которые обеспечат успешное внедрение и долгосрочное сотрудничество. В первую очередь оцените отраслевую экспертизу вендора — его опыт работы с компаниями вашего профиля и понимание специфики HR-процессов. Также обратите внимание на репутацию поставщика: изучите отзывы клиентов, особенно из вашего сегмента рынка, и проверьте историю инцидентов с безопасностью данных.

Технологическая составляющая требует особого внимания — убедитесь в совместимости решения с вашей ИТ-инфраструктурой и возможностях интеграции с существующими HR-системами. Хороший поставщик всегда стремится понять ваши бизнес-цели и готов адаптировать продукт под конкретные задачи, что можно проверить на этапе пробного внедрения (POC).

Финансовая прозрачность — обязательное условие: запросите детализированную структуру затрат и сравните предложения нескольких вендоров. Особое внимание уделите расчету окупаемости инвестиций, включая не только финансовые показатели, но и качественные улучшения процессов.

Важно, чтобы поставщик проводил предпроектный анализ ваших данных и мог объяснять логику работы алгоритмов. Оцените программу обучения сотрудников и условия поддержки при внедрении. Наконец, уточните долгосрочные планы развития продукта и условия технического сопровождения, включая регулярные обновления системы. Такой комплексный подход к выбору партнера минимизирует риски и обеспечит устойчивые результаты от внедрения ИИ-решений.

В итоге успех ИИ в HR определяется не только выбором подходящих технологий, но и умением организации адаптироваться к новым форматам работы. При этом важно не забывать про баланс между инновациями и человеческим фактором.