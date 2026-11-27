Продуктовая IT-компания Just AI открывает командный доступ к Jay Flow — платформе для одновременной работы с более чем 50 нейросетями и различными форматами контента (презентации, лендинги, приложения, отчеты, видео, расшифровки встреч и пр.). Об этом Sostav рассказали представители компании.

Одновременно с запуском тарифа для команд Jay Flow подключается к сервисам, в которых компании уже работают: системам учета и CRM, таск-трекерам, базам данных, рекламным кабинетам и корпоративным мессенджерам. Среди них — 1С, amoCRM, RetailCRM, «Мой Склад», СДЭК, «Яндекс Директ» и «Яндекс Метрика». Отчет, коммерческое предложение или презентация собираются сразу на данных из этих систем — переносить выгрузки руками не нужно.



Под капотом платформы — нейросети GPT, Claude, Nano Banana, Veo, Kling и др. По словам разработчиков, запуск бизнес-тарифа стал ответом на запросы пользователей Jay Flow и актуален для команд от нескольких человек до 150 сотрудников, для больших компаний доступны индивидуальные условия.

В Jay Flow зарегистрированы 1,6 млн. индивидуальных пользователей. Для команд платформа может стать единой корпоративной AI-средой вместо разрозненных инструментов и личных подписок. Администратор управляет ролями и правами доступа, персональными и командными лимитами, следит за расходами и аналитикой использования нейросетей.