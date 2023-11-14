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14.11.2023 в 12:40

VK добавили новые возможности продвижения мобильных приложений в RuStore

Настройка продвижения и статистика доступны в кабинете «VK Рекламы»

14 ноября 2023 г. в магазине приложений RuStore разработчики расширят аудиторию мобильных приложений с помощью рекламы в поисковой выдаче RuStore. Настройка продвижения и статистика доступны в кабинете «VK Рекламы». Алгоритмы платформы покажут объявления пользователям магазина, которые вероятнее установят приложение на устройство.

«VK Реклама» учитывает обезличенные данные об интересах аудитории, категорию приложения и запросы пользователей в поисковой строке RuStore. Если пользователь ищет в магазине приложение банка, он может увидеть рекламу других финансовых сервисов.

Для продвижения необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на приложение в магазине. В качестве места для показа объявления нужно указать «Поисковая выдача».

Затем необходимо задать основные параметры кампании: сроки, бюджет и характеристики аудитории, которой необходимо показать рекламу. Алгоритмы платформы автоматически распределят бюджет на наиболее эффективные группы объявлений.

VK RuStore
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