Группа Russ добавила функцию самостоятельной выгрузки эфирных справок

Группа Russ внедрила функцию самостоятельной выгрузки эфирных справок по рекламным кампаниям в личном кабинете Russ Online. Теперь пользователи могут в разделе «Отчеты» сформировать эфирную справку по цикличным кампаниям, задав необходимые параметры размещения. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

Как пояснили в Russ, функционал стал дополнением к уже доступным возможностям личного кабинета, включающим инструменты для самостоятельного мониторинга и анализа рекламных кампаний, получения актуальной информации о статусе размещения и просмотра фотоотчетов. Информация о размещении охватывает как цифровые, так и статичные форматы.

Вячеслав Кан, директор по цифровым продуктам Russ: С запуском нового сервиса по эфирным справкам в личном кабинете Russ Online реализован полноценный блок инструментов, который позволяет в любое время получать исчерпывающую информацию и отчеты по рекламным кампаниям на цифровом и статичном инвентаре.

Ранее группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка. В здании установлены рекламные поверхности малого формата и крупноформатные видеостены.