Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка

Группа Russ установила и подключила цифровой инвентарь в новом терминале международного аэропорта Новокузнецка в рамках согласованной рекламной концепции. Теперь Russ является официальным рекламным оператором аэропорта. Об этом Sostav рассказали представители компании.

В залах вылета и прилета нового терминала установлены как цифровые экраны малого формата, так и крупноформатные видеостены. Благодаря расположению экранов в зонах с высоким трафиком, таких как зал регистрации на рейсы, зал ожидания вылетов и зал выдачи багажа, достигается максимальная эффективность визуальной коммуникации между рекламодателем и потенциальными клиентами.

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ: Разработка концепции размещения рекламных конструкций для нового терминала аэропорта Новокузнецка осуществлялась Russ еще на стадии проектирования здания. Это позволило учесть направление движения пассажиров и среднее время ожидания в разных зонах, что, в свою очередь, дало возможность оптимально распределить различные рекламные форматы для взаимодействия с целевой аудиторией в разных зонах терминала. Современные цифровые экраны позволят как локальным, так и федеральным рекламодателям оперативно запускать и проводить охватные рекламные кампании, знакомя со своим брендом потенциальных потребителей.