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20.03.2025 в 14:45

Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка

В здании установлены рекламные поверхности малого формата и крупноформатные видеостены

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Группа Russ установила и подключила цифровой инвентарь в новом терминале международного аэропорта Новокузнецка в рамках согласованной рекламной концепции. Теперь Russ является официальным рекламным оператором аэропорта. Об этом Sostav рассказали представители компании.

В залах вылета и прилета нового терминала установлены как цифровые экраны малого формата, так и крупноформатные видеостены. Благодаря расположению экранов в зонах с высоким трафиком, таких как зал регистрации на рейсы, зал ожидания вылетов и зал выдачи багажа, достигается максимальная эффективность визуальной коммуникации между рекламодателем и потенциальными клиентами.

Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка Группа Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Новокузнецка

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ:

Разработка концепции размещения рекламных конструкций для нового терминала аэропорта Новокузнецка осуществлялась Russ еще на стадии проектирования здания. Это позволило учесть направление движения пассажиров и среднее время ожидания в разных зонах, что, в свою очередь, дало возможность оптимально распределить различные рекламные форматы для взаимодействия с целевой аудиторией в разных зонах терминала. Современные цифровые экраны позволят как локальным, так и федеральным рекламодателям оперативно запускать и проводить охватные рекламные кампании, знакомя со своим брендом потенциальных потребителей.

Кирилл Ермаков, управляющий директор международного аэропорта Новокузнецка:

Цифровой инвентарь Russ стал отличным дополнением новейшего терминала аэропорта Новокузнецка. Экраны размещены с учетом архитектурных особенностей здания и гармонично вписаны в его пространство. Важен и тот факт, что сфера гостеприимства нашего региона получила новый современный канал коммуникации и продвижения: путешественники увидят информацию об отелях, ресторанах, туристических маршрутах и многое другое. Запуск нового цифрового инвентаря одновременно с открытием терминала позволит кузбасскому туризму более эффективно стартовать в новом сезоне.

Russ
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