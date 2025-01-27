Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.01.2025 в 15:55

Сервис размещения наружной рекламы Dron.Digital стал частью группы Russ

Интеграция позволит расширить географию работы платформы

1

Онлайн-сервис для размещения наружной рекламы на цифровых экранах Dron.Digital вошел в состав группы Russ . Теперь площадка расширит географию присутствия и будет доступна почти по всей России. Об этом Sostav сообщили в группе.

До интеграции в Russ сервис Dron.Digital работал более чем в 50 городах России, сейчас его услуги будут доступны везде, где есть инвентарь оператора.

Борис Пешняк, управляющий директор департамента медиа Wildberries & Russ:

Интеграция в группу Russ позволит максимально расширить географию работы при сохранении фокуса на представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря самой обширной сети рекламных конструкций в России МСБ получит новые возможности для продвижения.

Как пояснили в группе, интеграция с Russ открывает клиентам Dron.Digital доступ к ее ресурсам и возможностям для реализации рекламных кампаний. Совместно со специалистами Russ команда платформы продолжит разрабатывать новые инструменты и улучшать сервис.

Наружная реклама онлайн-сервис Russ DRON.DIGITAL
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.