Сервис размещения наружной рекламы Dron.Digital стал частью группы Russ

Онлайн-сервис для размещения наружной рекламы на цифровых экранах Dron.Digital вошел в состав группы Russ . Теперь площадка расширит географию присутствия и будет доступна почти по всей России. Об этом Sostav сообщили в группе.

До интеграции в Russ сервис Dron.Digital работал более чем в 50 городах России, сейчас его услуги будут доступны везде, где есть инвентарь оператора.

Борис Пешняк, управляющий директор департамента медиа Wildberries & Russ: Интеграция в группу Russ позволит максимально расширить географию работы при сохранении фокуса на представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря самой обширной сети рекламных конструкций в России МСБ получит новые возможности для продвижения.

Как пояснили в группе, интеграция с Russ открывает клиентам Dron.Digital доступ к ее ресурсам и возможностям для реализации рекламных кампаний. Совместно со специалистами Russ команда платформы продолжит разрабатывать новые инструменты и улучшать сервис.