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23.08.2022 в 16:35

В России запустилась электронная энциклопедия «Руниверсалис»

Проект является аналогом «Википедии»

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объявил о запуске российского аналога «Википедии» — электронной энциклопедии «Руниверсалис». По словам депутата, проект работает на wiki-движке, но не зависит от политики фонда Wikimedia, который управляет «Википедией». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — заявил Горелкин.

Скриншот: руни.рф

Он также отметил, что проект развивают бывшие редакторы «Русской Википедии». «Руниверсалис» формирует штат редакторов и находится в стадии наполнения. Авторы статей переносят контент «Русской Википедии», «очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента», написал депутат.

Кроме того, в перспективе планируется создать полностью автономную версию сайта, которая не требует вставок из сторонних проектов. Она будет доступна для скачивания и использования всем желающим, сообщил Горелкин.

В описании в соцсетях «Руниверсалис» подписан как «новая русская универсальная энциклопедия». У проекта есть страницы во «ВКонтакте», в Telegram, а также на контент-платформе «Дзен».

Мария Полищук
Wikimedia Foundation Википедия Руниверсалис
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