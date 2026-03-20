20.03.2026 в 05:40

RTVI покидает генеральный директор

Дмитрий Сурьянинов сосредоточится на развитии международных проектов группы

Медиагруппа RTVI объявила о масштабной оптимизации структуры управления, в рамках которой происходит объединение цифровых и новостных служб в единую систему. На фоне этих изменений Дмитрий Сурьянинов покидает пост генерального директора RTVI.

Компания поясняет, что решение направлено на устранение дублирующих функций и повышение операционной эффективности в условиях нестабильности рекламного рынка. Сурьянинов останется в компании и сосредоточится на развитии международных проектов группы, а также новых перспективных направлений.

Ключевым фактором трансформации стало активное внедрение технологий искусственного интеллекта и необходимость поиска новых моделей монетизации контента. Кроме того, проводится точечная оптимизация подразделений, связанных с сервисами, доступ к которым может быть ограничен.

В RTVI подчеркивают, что изменения носят стратегический характер и направлены на долгосрочное развитие бизнеса. Несмотря на внутренние изменения, RTVI продолжает работу в штатном режиме, выполняя все обязательства перед партнерами и аудиторией.

Ранее вещатель увеличил общее покрытие до 187 территорий по всему миру. В числе новых стран — Ямайка, Багамские Острова, Барбадос, Антигуа и Барбуда, Белиз, Гайана, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго.

