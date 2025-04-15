РСПП создал рабочую группу для обсуждения условий возвращения иностранных брендов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создал рабочую группу для разработки предложений по условиям возвращения иностранных инвесторов в Россию. В группу входят как российские компании, так и иностранные бизнес-объединения, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса, сообщают «Ведомости».

Власти рассматривают возможность возвращения иностранных компаний из недружественных стран только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, при этом учитывая мнение профильных ведомств.

Среди предложений бизнес-сообщества — приоритет для тех компаний, которые сохранили рабочие места и не имеют долгов перед контрагентами. Также рассматривается возможность введения моратория от трех до пяти лет на возвращение в те ниши, которые уже заняты российскими компаниями.

Возвращение иностранного бизнеса может быть плюсом для развития конкуренции, однако необходимо защитить российские компании, которые инвестировали деньги и уже заняли ниши ушедших брендов, настаивают участники рынка.

Напомним, Владимир Путин поручил разработать правила для возвращения западных компаний на съезде РСПП в марте. Основное внимание должно уделяться созданию механизмов защиты интересов российских компаний, которые уже инвестировали в развитие бизнеса. При этом власти хотят предоставить российскому бизнесу возможность оценить риски в случае возобновления работы отдельных зарубежных компаний и выразить свое мнение о последствиях.