РОЦИТ: российский рынок соцплатформ перешел от импортозамещения к собственной экосистеме

Российский рынок цифровых социальных платформ перешел от импортозамещения зарубежных сервисов к формированию собственной экосистемы. К такому выводу пришли авторы исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Российские цифровые социальные платформы — 2026».

Эксперты оценили отечественные площадки по 59 пользовательским критериям в трех категориях: общение, вовлеченность и клиентский опыт. В число лидеров вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, TenChat и «Дзен».

«Лучшая платформа для общения». В этой категории оценивалось, насколько платформа закрывает базовую потребность социальной сети. В пятерку лучших вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, TenChat и «Мой Мир».

«Лучшая вовлеченность». В данной категории оценивалось, насколько платформа помогает пользователю возвращаться, взаимодействовать с контентом, получать отклик, участвовать в сообществах и создавать собственные публикации. Топ-5: LOOKY, «ВКонтакте», «Одноклассники», TenChat, «Дзен».

«Лучший клиентский опыт». Здесь оценивался путь пользователя внутри платформы — от регистрации и восстановления доступа до настроек приватности, поддержки, поиска, рекомендаций и инструментов для бизнеса. Лидерами стали «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, «Дзен», TenChat.

Исследование показало, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» сохраняют лидерство среди универсальных платформ. «Дзен» усиливает позиции как блог-платформа и дистрибьютор видеоконтента, Rutube — в видеосегменте, LOOKY — в лайфстайл-контенте и e-commerce, а TenChat — в деловых коммуникациях.

«Мой Мир» концентрируется на игровом направлении. Wibes и «Яндекс Ритм» имеют потенциал для развития в полноценные соцплатформы при усилении функций социальной связности.

«Таким образом, речь уже идет не о наборе отдельных западных аналогов, а о самостоятельной цифровой среде с разными сценариями использования», — считают авторы исследования.

По оценке РОЦИТ, российский цифровой рынок стал более зрелым и разнообразным. Помимо крупных универсальных сервисов, на нем сформировались специализированные платформы для разных пользовательских задач, что укрепляет цифровой суверенитет страны.

Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике: Сегодня российские цифровые платформы уже нельзя оценивать только по размеру аудитории или узнаваемости бренда. Для пользователей, авторов, бизнеса и государства важно понимать, насколько эти сервисы действительно удобны, функциональны и готовы закрывать реальные сценарии общения, создания контента и продвижения.



Именно поэтому мы сделали акцент на качественной экспертной оценке: смотрели не на платформы как на абстрактные «аналоги», а на то, как они работают в пользовательском опыте — от коммуникации и вовлеченности до безопасности, поиска, поддержки и инструментов для бизнеса. Такие исследования позволяют увидеть не только лидеров рынка, но и степень зрелости всей российской цифровой экосистемы.