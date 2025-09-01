ROSTIC’S запускает комбо с героями мультсериала «Фиксики»

С 2 сентября сеть ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S запускает новое комбо с персонажами популярного анимационного сериала «Фиксики». В коллекцию вошли 10 фигурок героев — Нолик, Симка, Папус, Мася, Файер, Верта, Шпуля и Игрек, а также Альт и Мега.
Игрушки имеют особенность — они светятся в темноте. Комбо будет доступно до 1 декабря 2025 года.
В состав комбо, кроме игрушки, входит еда на выбор: Чикенбургер, Чизбургер, три наггетса или ай-ролл, маленькая порция картофеля фри и напиток. Бокс будет упакован в яркую брендированную коробку с изображением персонажей мультсериала.
Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга и развития молодежного сегмента ROSTIC’S:
Вдохновляясь концепцией мультсериала «Фиксики», мы создали уникальные игрушки, которые светятся в темноте. Мы уверены, что такая идея сделает игру еще более увлекательной и поможет детям по-новому взглянуть на процесс познания.
Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (входит в ГК «Рики»):
Для нас примечательно, что семьи встретят фиксиков в ресторанах ROSTIC’S в период возвращения к интенсивному учебному процессу, ведь ДНК этого бренда — познание нового через увлекательную игру. Мы надеемся, что интересные игрушки разожгут в детях жажду знаний, вдохновят на то, чтобы узнавать, как устроен мир и почему, например, предметы светятся в темноте.