ROSTIC’S запускает комбо с героями мультсериала «Фиксики»

С 2 сентября сеть ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S запускает новое комбо с персонажами популярного анимационного сериала «Фиксики». В коллекцию вошли 10 фигурок героев — Нолик, Симка, Папус, Мася, Файер, Верта, Шпуля и Игрек, а также Альт и Мега.

Игрушки имеют особенность — они светятся в темноте. Комбо будет доступно до 1 декабря 2025 года.

В состав комбо, кроме игрушки, входит еда на выбор: Чикенбургер, Чизбургер, три наггетса или ай-ролл, маленькая порция картофеля фри и напиток. Бокс будет упакован в яркую брендированную коробку с изображением персонажей мультсериала.

Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга и развития молодежного сегмента ROSTIC’S: Вдохновляясь концепцией мультсериала «Фиксики», мы создали уникальные игрушки, которые светятся в темноте. Мы уверены, что такая идея сделает игру еще более увлекательной и поможет детям по-новому взглянуть на процесс познания.