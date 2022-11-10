«Ростелеком» запросил у Минцифры 1,16 млрд руб. на создание экосистемы развлечений

«Ростелеком» запросил у Минцифры «кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений». Расходы на развитие Wink оцениваются в 1,16 млрд руб., 320 млн руб. из них планируется потратить на закупку инфраструктурных мощностей. Об этом сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с паспортом проекта.

В каталоге Wink по итогам реализации проекта должны появиться музыка и игры, последние — через облачный гейминг. Проект также предусматривает возможность публикации пользовательского контента. Компания рассчитывает к концу 2023 года удвоить базу подписчиков до 6 млн человек.

Директор по развитию сервиса Антон Володькин пояснил, что контент блогеров уже публикуется, проходя проверку с проставлением возрастного рейтинга. В отношении музыки «Ростелеком» договорился об интеграции сервиса «VK Музыка».

«Ростелеком» обозначил в паспорте и планы ввести в Wink бесплатный тариф с рекламой. Сейчас сервис работает по модели платной подписки, при этом часть каталога (в частности, советское кино) доступна безвозмездно и без рекламы.

Эксперты полагают, что успех проекта зависит от условий доступа к медиатеке. Если Wink будет использовать бесплатную модель или предлагать обновленный Wink за небольшую доплату к основному продукту, то ему удастся расширить аудиторию. Однако, подчеркивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, объединение услуг само по себе не решит проблему привлечения пользователей — понадобится широкая рекламная кампания.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» закроет более 800 салонов в России и сократит несколько десятков сотрудников. Таким образом компания завершает процесс перевода своих сервисов в дистанционный формат.