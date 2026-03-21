«Ростелеком» закрывает сервис «Wink Книги»

Сервис «Wink Книги» от «Ростелекома» прекратил работу с 20 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте платформы.

Директор медиасервисов Wink Максим Петровский сообщил в своем Telegram-канале, что проект не соответствует текущим приоритетам бизнеса. По его словам, среди ключевых причин — сложный рынок, наличие сильных игроков, узкая аудитория и высокая стоимость привлечения пользователей.

В пресс-службе Wink подчеркнули «Коммерсанту», что сервис находится на этапе перезапуска. «Мы перестраиваем свою инфраструктуру, чтобы сделать сервис еще более удобным для пользователей», — сообщили в компании.

Сервис «Wink Книги» был запущен в 2024 году. По данным аналитиков, в каталоге платформы насчитывалось около 40 тыс. аудиокниг. На конец 2024 года количество подписчиков составляло порядка 50 тыс., следует из данных J’son & Partners Consulting.

Участники рынка отмечают, что сегмент аудиокниг в России остается высококонкурентным и во многом консолидирован вокруг крупных игроков, таких как ЛитРес. Это затрудняет выход новых сервисов и требует значительных затрат на маркетинг и развитие продукта.

При этом выручка экосистемы Wink, включающей видеосервис, музыку и игровые продукты, по итогам 2025 года выросла на 13% и достигла 44,8 млрд руб.