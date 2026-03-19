Рост рынка жестких дискаунтеров замедляется

Рост рынка жестких дискаунтеров в России замедляется: в 2026 году их оборот увеличится на 19,1% и достигнет 2,06 трлн руб. Это минимальный темп роста с 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

В 2025 году оборот этого рынка увеличился на 19,6%, до 1,73 трлн руб., в 2024 году — на 24,8%. В дальнейшем тенденция сохранится. Эксперты прогнозируют, что в 2027 году оборот жестких дискаунтеров прибавит 18,2%, в 2028-м — 13,4%, в 2029-м — только 9,4%.

Снижается и темп открытия новых магазинов: в 2025 году их число выросло на 1,24 тыс. против 1,43 тыс. годом ранее. Это худший результат с 2020 года. Эксперты отмечают, что модель развития за счет активной экспансии постепенно исчерпывает себя — свободных локаций становится меньше.

Дополнительное давление на сегмент оказывает общее охлаждение потребительского спроса. Россияне стараются экономить, а рост расходов на продукты остается слабым на фоне инфляции.

Ситуацию усугубляют проблемы отдельных игроков. Ранее сообщалось, что «Светофор» столкнулся со снижением выручки и сокращает число магазинов. Усиливается и конкуренция со стороны «мягких» дискаунтеров, таких как «Пятерочка» и «Магнит», которые активно используют акции и выравнивают цены.