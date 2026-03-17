«Светофор» закрыл более 10% магазинов в прошлом году

Сеть дискаунтеров «Светофор» в 2025 году сократила число магазинов на 315 единиц — с 2720 до 2405. Это превышает 11% от общего портфеля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Infoline.

Закрывались не только супермаркеты, но и крупные форматы, включая входящие в сеть гипермаркет «Проспект» площадью 6 тыс.м2 в Барнауле и 31 магазин «Маяк».

​Эксперты связывают закрытия с пройденным пиком развития сети и необходимостью повышения эффективности оставшихся точек. В крупных городах, особенно в Москве, «Светофор» уступает конкурентам вроде «Магнита» и X5.

​Кроме того, сеть столкнулась с проблемами из-за товаров с истекающим сроком годности, что привело к проверкам Роспотребнадзора и приостановке работы точек в Москве. Также эксперты указывают на риски операционной модели с множеством юрлиц и жесткой оптимизацией затрат. Рост онлайн-торговли и конкурентов вроде «Чижика», «Победы» или Smart усиливает давление.

Однако гендиректор Infoline Михаил Бурмистров прогнозирует меньшие закрытия в 2026 году и возможный рост во втором полугодии на несколько десятков объектов, благодаря устойчивой модели.

Ранее сообщалось, что «Светофор» вышел в Бразилию. Российский ретейлер открыл там свою сеть магазинов Vantajoso.