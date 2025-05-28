Число заявок на товарные знаки в России выросло на 56% за два года

Число заявок на регистрацию товарных знаков в России за последние два года выросло на 56%, превысив 137 тыс. в 2024 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RTM Group. Рост связан с активизацией физических лиц и самозанятых, которые все чаще регистрируют знаки для развития личных брендов и онлайн-продаж.

На фоне растущей регистрации товарных знаков усиливается и борьба за права на них. В 2024 году российские суды рассмотрели 6 тыс. дел, в 2023-м — 6,4 тыс. При этом сумма компенсаций за прошлый год выросла на 13%, превысив 824 млн руб., что на 13% больше показателя 2023 года (715,5 млн руб.).

По данным RTM Group, средний размер компенсации составил 141 тыс. руб., в отдельных случаях доходя до 4 млн руб. в зависимости от тяжести и масштаба нарушений.

Эксперты RTM Group видят новую зону риска в маркетплейсах, на долю которых пришлось более 850 судебных споров за 2024 год. Общий объем взысканий по делам, связанным с нарушением прав на товарные знаки в онлайн-торговле, составил 124 млн руб. Несмотря на призывы бизнеса, интеллектуальная собственность была исключена из новой редакции законопроекта о платформенной экономике.

Риски для нарушителей не только финансовые, но и репутационные. Как отметил управляющий партнер RTM Group Евгений Царев, суды стали учитывать множество факторов: от длительности нарушений до их повторяемости. Одновременно усиливается понимание роли товарного знака как ключевого нематериального актива и важного инструмента, в том числе в борьбе с недобросовестной конкуренцией.