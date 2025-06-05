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18+
05.06.2025 в 05:40

Рост инвестиций в рекламу на маркетплейсах уже превысил 50%

По итогам года сегмент вырастет до 613 млрд руб.

На российских онлайн-платформах и маркетплейсах растет спрос на размещение рекламы со стороны бизнеса. Так, рост инвестиций в рекламу в этом году уже превысил 50%, сообщает «Коммерсант».

На «Авито» в первом квартале 2025 года рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на 56% год к году. Рост подтверждают и в Wildberries & Russ, и «Яндекс Маркете».

В Ozon рассказали, что в первом квартале 2025 года инвестиции внешних рекламодателей в рекламу на маркетплейсе выросли более чем в два раза год к году. Среди активных рекламодателей — банки, цифровые сервисы, застройщики и операторы связи.

Участники рынка связывают рост инвестиций в рекламу на торговых площадках с увеличением популярности маркетплейсов, а также с появлением новых рекламных форматов, таких как click-out-реклама. Тем не менее они опасаются сохранения дефицита рекламного инвентаря.

По данным АРИР, рост объема рекламы у онлайн-ретейлеров и маркетплейсов в 2024 году оценивается в 130% и составляет 381 млрд руб. В этом году рост ожидается на уровне 40−60%, до 613 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Авито» открыла новый рекламный кабинет для юридических лиц. Теперь бренды могут запускать неограниченное количество кампаний и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей площадки.

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