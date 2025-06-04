«Авито» представил сервис для самостоятельного запуска рекламы

«Авито» открыла новый рекламный кабинет для юридических лиц. Теперь бренды могут запускать неограниченное количество кампаний и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей площадки. Об этом Sostav рассказали в компании.

Сервис объединил ключевые технологии «Авито» для решения задач среднего и крупного бизнесов. Запуск отвечает долгосрочной стратегии по развитию рекламных технологий. Так, в первом квартале рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на площадке на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новый кабинет работает на базе аукционной модели: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество креатива и релевантность рекламного сообщения для пользователей. На старте стоимость клика начинается от одного рубля.

Сервис подойдет для решения разных бизнес-задач, в том числе роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж. Сlick-out реклама переведет пользователей на внешние ресурсы. Click-in инструменты привлекут аудиторию в магазины внутри площадки подойдут.

Кабинет объединяет рекомендательные технологии площадки, десятки тысяч разнообразных таргетингов и обезличенные данные об интересах аудитории. Алгоритмы будут показывать рекламу исходя из интересов и поведении аудитории.

Управление кампаниями

Кампании в «Авито Рекламе» делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет гибко управлять показами: одновременно тестировать несколько гипотез и распределять бюджет между группами, а не отдельными креативами. ML-модели покажут баннеры или видеоролики пользователям в зависимости от настроек кампании и задач бизнеса. Для оценки видимости рекламы платформа бесшовно интегрирована с большинством верификаторов, например, с AdRiver.

Модели оплаты

Доступны две модели оплаты: за тысячу видимых показов баннеров (СPM) и за клик (CPC). Первый вариант подойдет для крупных брендов, которые решают имиджевые задачи бизнеса, а второй — для профессиональных продавцов и других рекламодателей, нацеленных на привлечение покупателей. Управлять ценой можно вручную. Минимальный бюджет для запуска кампаний начинается от 5 тыс. руб.

Рекламные форматы

На первом этапе запускать кампании можно в трех форматах: текстово-графический блок, видеореклама и динамический баннер HTML5. В будущем количество форматов в рекламном кабинете увеличится.

При выборе оплаты за тысячу видимых показов (CPM) рекламодателям доступны наиболее заметные форматы и премиальные места размещения баннеров внутри «Авито». Если бизнес использует модель оплаты по CPC, ему доступны текстово-графические блоки.

Предварительно оценивать результаты кампаний поможет инструмент, который прогнозирует охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета и выбранной ставки. В отдельном блоке бизнес увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами, которые соревнуются за внимание аудитории с аналогичными характеристиками.

Адаптивные креативы

На новой платформе работают адаптивные креативы: алгоритмы самостоятельно выбирают размеры баннеров в зависимости от пропорций рекламного места. Это позволяет избежать создания нескольких изображений для рекламных мест разного формата. Рекламодателю достаточно загрузить в кабинет заголовки, тексты, изображения или видеоролики. Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.