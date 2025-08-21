Микропокупки обходятся россиянам в десятки тысяч рублей ежегодно

Повседневные мелкие траты россиян, такие как кофе с собой, перекусы, короткие поездки на такси и платные подписки, обходятся им в десятки тысяч рублей в год. В среднем классические пользователи тратят на микропокупки около 47 тыс. руб., а наиболее активные — более 120 тыс. руб., подсчитали аналитики персонального финансового менеджмента (PFM, Personal Finance Management) «Сбера» (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Как отмечают авторы отчета, наибольшая доля повседневных мелких покупок приходится на продуктовые магазины (65%), кафе и рестораны (16%), локальный транспорт (6%), цифровые товары и подписки (5%), а также аптеки (4%).

Обезличенные агрегированные данные показывают, что типичный пользователь совершает около 21 микропокупки в месяц, более активные — свыше 37, а у 10% клиентов число операций превышает 60. Средний чек при этом составляет 193 руб.

Месячные расходы на микропокупки распределяются следующим образом: классические пользователи тратят около 3,9 тыс. руб., более активные — порядка 6,6 тыс. руб., самые активные — свыше 10,1 тыс. руб.

Суммы, которые ежегодно расходуются на мелкие повседневные покупки, сопоставимы с ценой крупных приобретений. При рациональном подходе эти расходы можно преобразовать в сбережения на смартфон или бытовую технику, недельный отпуск, абонемент в спортзал или образовательные курсы, а также частичный ремонт квартиры.

По данным Росстата, почти половина ежемесячных расходов россиян приходится на продукты питания. При этом, по оценке компании «Чек Индекс», к маю 2025 года средний чек на кофе в розничных сетях вырос на 22% за год и составил 476 руб.