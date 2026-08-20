В июле банки выдали россиянам кредитов почти на полтриллиона рублей

В июле банки выдали россиянам 487 млрд руб. кредитов наличными — это на 45% больше, чем годом ранее. Количество выданных займов за месяц выросло на 1%, до 2,25 млн. Средний размер кредита увеличился до 216 тыс. руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Рост происходит после резкого охлаждения рынка в 2025 году, когда высокая ключевая ставка сделала необеспеченное кредитование значительно менее доступным. За январь—июль 2026 года россияне оформили почти 14 млн кредитов наличными на 2,81 трлн руб. Однако до прежних масштабов рынку еще далеко: по сравнению с январем—июлем 2024 года число выдач сократилось на 31%, а их объем — на 30%.

По мнению экспертов, нынешний подъем объясняется одновременно снижением ставок и реализацией отложенного спроса. Заемщики, которые откладывали крупные покупки в период пиковых ставок, начали возвращаться на рынок, а рефинансирование стало более привлекательным. Дополнительным фактором выступает сезонность: летом спрос на необеспеченные кредиты традиционно поддерживают расходы на отпуска, ремонт и подготовку к учебному году.

В ближайшие месяцы рынок, вероятно, продолжит восстанавливаться, но темпы роста могут замедлиться. С одной стороны, снижение ключевой ставки уже сделало кредитование доступнее. С другой — банки сохраняют осторожный подход к оценке заемщиков, а дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики остается неопределенным.

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