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15.09.2021 в 07:20

Россияне стали тратить на 77% больше денег на уход за питомцами

Резкий скачок спроса на услуги для животных произошел в период пандемии

На уход за домашними животными этим летом россияне потратили на 77% больше денег и совершили на 54% больше покупок в интернет-зоомагазинах. В целом за последние пять лет спрос на такие товары вырос в четыре раза, а обороты интернет-магазинов увеличились в пять раз, пишет РБК со ссылкой на исследования «СберУслуг» и ЮKassa.

Число пользователей, которые покупают зоотовары через систему ЮKassa, в июне, июле и августе 2021 года увеличилось на 48% по сравнению с прошлым летом. При этом клиенты стали делать заказы чаще, выросла и сумма заказа. Чаще всего покупатели тратили на питомцев от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за раз, реже поступали платежи на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб. и от 5 тыс. до 8 тыс. руб.

Кроме того, летом 2021 года россияне на 18% чаще обращались в ветеринарные клиники, чем в аналогичном периоде прошлого года. Обороты медучреждений выросли на 53%, заметили исследователи. На ветеринарные услуги россияне, по их оценкам, чаще всего тратили от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

По словам экспертов, спрос на зоотовары начал расти еще до пандемии. Рост платежей объясняется притоком новых покупателей, которые завели животных.

Согласно опросу SuperJob, россияне заводят кошек намного чаще, чем собак: кошки есть в домах 45% опрошенных, а собаки — в общей сложности у 21%. Маркетологи, системные администраторы и дизайнеры отдают предпочтение кошкам, а у офис-менеджеров и диспетчеров живут собаки.

питомцы
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