Россияне стали реже ездить на работу на самокатах и велосипедах

Только 3% москвичей и 4% петербуржцев ездят на работу на велосипеде, а на самокате или электросамокате добираются до офиса только 3% жителей Москвы и 2% жителей Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на данные SuperJob.

Число тех, кто ездит на работу на велосипеде за последние семь лет практически не изменилось. А вот число тех, кто хотел бы добираться до работы на самокате, сократилось по отношению к прошлому году на 4 п.п. в Москве и 6 п.п. в Санкт-Петербурге.

Среди причин отказов от такого вида транспорта россияне называют желание сэкономить время и нежелание переодеваться после поездки. Кроме того, некоторые респонденты назвали такой способ небезопасным. Авторы исследования связывают снижение интереса к поездкам на велосипедах и самокатах в том числе с постоянным ужесточением правил их использования.

В настоящее время власти обсуждают поправки в ПДД о запрете на передвижение по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Кроме того, владельцев электровелосипедов и электросамокатов обяжут зарегистрировать их в федеральном реестре, получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код).