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01.04.2025 в 06:10

Электросамокатам могут запретить ездить по тротуарам

Приоритет предлагается отдавать велодорожкам и правой стороне дороги

В правительстве обсуждают вопрос внесения поправок в правила дорожного движения, касающихся передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь шла о запрете на передвижение по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении.

Кроме того, участники совещания предложили относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с бóльшим показателем — к мопедам. Власти предложили ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге, а также поднять разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Кроме того, на СИМ нельзя будет передвигаться двум и более людям одновременно.

Представители власти предложили альтернативу — введение приоритета движения для электросамокатов и электровелосипедов по велодорожке, правому краю дороги и в последнюю очередь — по тротуару. Кроме того, исключения сделают для пешеходных дорожек, движение пешеходов по которым неинтенсивно.

Участники рынка рассказали изданию, что участвуют в обсуждении регулирования СИМ и поддерживают некоторые инициативы, в частности, «навести порядок» в категориях транспортных средств и повысить возраст пользователей с 14 до 16 лет. При этом представитель «МТС Юрент» считает, что пока преждевременно принимать решение о полном ограничении движения СИМ по тротуарам, поскольку большинство российских городов не имеют достаточной велоинфраструктуры.

Ранее был представлен проект закона, согласно которому владельцы электровелосипедов и электросамокатов будут обязаны зарегистрировать их в федеральном реестре, получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку». За управление СИМ в состоянии опьянения, перевозку детей и превышение скорости хотят штрафовать.

электросамокат
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