Россияне стали чаще выбирать Smart TV

За первую половину 2019 года россияне купили поровну обычных телевизоров и Smart TV, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет группы «М.Видео|Эльдорадо». Всего в первом полугодии россияне потратили 67,8 млрд рублей и купили 2,9 млн рублей. Это на 7% и на 11% соответственно выше, чем в прошлом году.

Рост количества покупок «умных» телевизоров обусловлен снижением средней цены на них, а также развитием онлайн-кинотеатров. Ритейлеры или продают подписки на них вместе с устройствами, либо предлагают бесплатную уже при покупке. Также россияне стали чаще подключать TV к интернету — в 70−80% случаев.

За первое полугодие 2019 года стоимость «умных» телевизоров упала на 6%, и теперь она составляет около 33 тысяч рублей.

Алексей Сергеев, руководитель департамента «Кино и звук» «М.Видео|Эльдорадо»: Один из драйверов рынка — онлайн-продажи, которые превысили среднерыночную динамику почти втрое и прибавили 30% в штуках и 24% в деньгах. Влияние также оказывает переход на цифровое вещание, поскольку покупатели не только приобретают цифровые приставки, но и недорогие модели ТВ.

Как полагает директор по закупкам «Связного» Михаил Комков, спрос на Smart TV будет расти с каждым месяцем, а пик традиционно придется на конец года. Именно в это время большинство людей предпочитают совершать дорогостоящие покупки.

Среди онлайн-видеосервисов наиболее популярными среди покупателей стали Okko, Megogo и ivi. Об этом сообщили в «М.Видео|Эльдорадо». Если же говорить о марках телевизоров, то заметно упала доля таких брендов как Samsung, LG и Sony — до 50% в штуках и 70% в деньгах. Их подвинули китайские производители.