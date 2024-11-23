Россияне стали чаще посещать культурные мероприятия и приобретать билеты онлайн

Общая доля тех, кто регулярно посещает культурные и развлекательные мероприятия увеличилась за последние два года с 50% до 53%. Такие данные, основанные на опросах россиян, приводит международная исследовательская компания GfK.

Так, с 15% до 20% выросло число посетителей театров, любителей концертов — с 17% до 22%, а посещаемость кинотеатров возросла с 41% до 45%. Особенно впечатляющим стал рост популярности мюзиклов: сейчас их регулярно посещают 13% россиян, увеличившись на 5% за два года.

При этом билеты на развлечения горожане стали гораздо активнее покупать через онлайн-агрегаторы: доля таких покупателей выросла за два года с 11% до 19%.

На рынке билетных сервисов продолжает лидировать «Яндекс Афиша». В третьем квартале 2024 года этим сервисом пользовались 25% жителей городов. Второй по популярности сервис — «Афиша» с 15%, третья строчка по этому показателю у Kassir.ru (13%), четвертая — у сервиса «Т-Банк Афиша» (8%), пятая — у Kassy.ru (5%).