Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты

Продажи лотерейных билетов по итогам 2024 года выросли на 30%, особенно активно россияне тратят деньги на азартные развлечения в преддверии праздников, пишет РБК.

Параллельно с ростом спроса увеличился и средний чек при покупке лотерейных билетов. В 2024 году он составил 210 руб. против 155 руб. в 2023-м и 112 руб. в 2022-м. Обычно за одну покупку россияне приобретают два-три лотерейных билета.

По мнению специалистов, продажи в сфере лотерей стимулируются их активным продвижением со стороны бизнеса, в основном их рекламируют на телевидении и через интернет-каналы.

Активность россиян в лотереях значительно возрастает в преддверии праздников, билеты часто приобретают в качестве подарков на дни рождения, 23 февраля или 8 марта, а в канун Нового года лотерейные билеты регулярно входят в десятку самых популярных покупок за час до праздника.

Все легальные лотереи в России по закону могут быть только государственными. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт — они определяют операторов, которые проводят лотереи.