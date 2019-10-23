Россияне стали чаще баловать себя красной икрой

Жители России стали покупать красную икру чаще и больше. Так, потребление красной икры в России за период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим годовым периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на GfK и Ipsos Comcon.

Деликатес покупали за это время около 33% россиян. Интерес к красной икре возрос из-за снижения розничных цен. Падать они начали в декабре 2018 года. Тогда за один килограмм просили 3768 рублей. Снижение цен год к году продолжалось и все девять месяцев 2019 года. В сентябре икра в рознице стоила на 9% меньше, чем годом ранее: 3619 рублей за 1 кг. На стоимость продукта повлиял хороший улов лососей в 2018 году.

Ранее Росстат сообщил, что в России стало больше семей, которым денег хватает только на еду и одежду. Число россиян, чьи доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду, выросла во втором квартале этого года на 0,2% — до 49,4%. Растет и доля семей, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но с трудом могут купить машину или квартиру. Сейчас этот показатель составляет 32,6% против 31,7% в первом квартале. Росстат объясняет это тем, что самые бедные россияне переходят в группу с более высокими доходами. Отсюда и такое перераспределение. Доля россиян, которым денег хватает только на питание, действительно сократилась: таких сейчас около 14%. Зафиксировал Росстат и рост реальных доходов населения.

Анализ потребительского поведения, проведённый X5 Retail Group, также показал, что россияне меньше обращают внимание на цены. При этом значимость фактора цены при совершении покупок за последние семь лет значительно снизилась: если в 2012-м значимость цены составляла 60%, то сегодня уже 53%. Несмотря на то, что стоимость продукции пока остается ключевым фактором в потребительском поведении, покупателю важно и то, насколько удобно с точки зрения скорости совершать покупку — может ли он, используя цифровые инструменты, быстро посмотреть цену в магазине, максимально ли автоматизирован customer journey.