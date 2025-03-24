Россияне стали больше гадать

Россиян, интересующихся мистикой, стало на 30% больше. Так, аудитория выросла с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Platforma.

Почти половина (49%) граждан положительно относится к эзотерике, включая астрологию и гадания. Наибольший интерес проявляют пользователи 35−44 лет — они составляют 33% аудитории. 26% любителей таро и астрологии — граждане 45−55 лет, а 19% - от 25 до 34 лет.

Среди тех, кто интересуется мистикой, больше женщин, чем мужчин (54%, против 46%). Более половины увлекающихся эзотерикой имеют средние доходы, а 28% — высокие.

В 2023 году спрос на услуги тарологов увеличился на 18%. Тогда количество запросов, связанных с обучением гаданию на картах Таро в «Яндексе», превысило 21 тыс. Высокий спрос на эту услугу оставался и в прошлом году. Аналитики связывают всплески популярности гаданий и предсказаний с периодами политической нестабильности.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесут законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Документ разрешит Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы с подобной информацией.