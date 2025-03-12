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12.03.2025 в 08:00

В Госдуму внесут очередной законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

К подобным услугам относятся астрология, магия и гадания

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На рассмотрение Госдумы внесут законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Документ предлагает запрещать рекламу услуг нутрициологов, рунологов, чакрологов, специалистов по тантре, специалистов по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов, алхимиков, гуру, эзотерических коучей и других смежных профессий. Как сообщается в пояснительной записке, данные услуги не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными.

Кроме того, проект разрешает Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы с подобной информацией.

«Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Международный опыт (ЮАР, Индия, Китай) подтверждает: ограничение подобной деятельности снижает риски обмана», — говорится в сообщении. Также Останина отметила, что россияне за 2024 год потратили на такие услуги более 100 млрд руб.

В январе в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг «тарологов» и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Однако до сих пор документ не был рассмотрен.

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