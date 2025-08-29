Sostav.ru

29.08.2025 в 14:20

Россияне рассказали, на что отвлекаются во время рабочих созвонов

Одни едят, другие листают соцсети

Во время рабочих созвонов опрошенные россияне чаще всего листают соцсети и просматривают ссылки (23,6%), едят (15,6%), готовят (9,3%), моют посуду (5,4%) и гладят домашних животных (3,6%). Таковы данные исследования «Яндекс 360», которое есть в распоряжении Sostav.

Чаще всего к рабочим видеозвонкам россиян «подключаются» кошки — этих домашних животных в кадре у своих собеседников видят 56,7% опрошенных. На втором месте собаки (43,3%). Ни змеи, ни хомяки, ни попугаи не попадали в объективы веб-камер респондентов.

Почти половина опрошенных говорят, что им трудно сосредоточиться из-за неинтересного содержания встреч. В результате респонденты ищут развлечения — от скроллинга соцсетей до случайных «гостей» вроде кошек в кадре.

Две трети респондентов хотя бы изредка, но пересматривали записи видеозвонков. 82% опрошенных хотели бы использовать искусственный интеллект для конспектирования встреч. 5,9% применяют эти технологии постоянно, 25,4% — хотя бы раз.

В опросе участвовали 1250 человек из 17 регионов России.

Ранее Sostav рассказал, как удержать вовлеченность, когда половина сотрудников за экранами.

