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24.10.2019 в 11:20

Россияне получили официальное разрешение на пользование заблокированным Telegram

Использование Telegram на территории России – это законно

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Depositphotos

Несмотря на блокировку мессенджера Telegram в России его использование является вполне законным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

«Осуществляются (блокировки), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — отметил чиновник.

В 2017 году ФСБ потребовала от создателя Telegram Павла Дурова ключи шифрования для доступа к переписке пользователей для защиты от террористов, но руководство мессенджера отказалось их передавать. С весны 2018 года, после решения Таганского суда Москвы, Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер на территории РФ, но он по-прежнему доступен и на телефонах, и на ПК.

Недавно спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен.

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