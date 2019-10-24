Россияне получили официальное разрешение на пользование заблокированным Telegram

Несмотря на блокировку мессенджера Telegram в России его использование является вполне законным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

«Осуществляются (блокировки), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — отметил чиновник.

В 2017 году ФСБ потребовала от создателя Telegram Павла Дурова ключи шифрования для доступа к переписке пользователей для защиты от террористов, но руководство мессенджера отказалось их передавать. С весны 2018 года, после решения Таганского суда Москвы, Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер на территории РФ, но он по-прежнему доступен и на телефонах, и на ПК.

Недавно спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен.