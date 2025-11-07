Россияне пересмотрели бьюти-привычки: отечественные бренды по спросу опережают зарубежные

41% российских покупателей всегда обращают внимание на страну происхождения бренда, 34% делают это время от времени. Для большинства респондентов страна не является ключевым критерием выбора: 42% в первую очередь оценивают состав, отзывы и цену. Для 39% страна бренда является дополнительным фактором при покупке. Об этом говорится в исследовании бьюти-ретейлера «Золотое яблоко». Отчет есть в распоряжении Sostav.

В опросе участвовали свыше 2 тыс. человек. Также были проанализированы внутренние данные «Золотого яблока» за период январь — октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольшее предпочтение опрошенные отдают брендам из России (52%), Южной Кореи (45%) и Белоруссии (40%). Далее в списке следуют Франция (35%), Германия (24%) и Италия (19%).

Главные причины выбора брендов определенных государств: высокое качество продукции (74%), доверие к стране-производителю (37%) и доступность по цене (34%). Среди менее значимых факторов — натуральные составы (23%), инновационные технологии (22%) и эстетика бренда (17%).

Данные о продажах у бьюти-ретейлера частично подтверждают эту статистику: российские бренды укрепляют позиции, но интерес к зарубежной косметике остается высоким — особенно к средствам из ОАЭ, Белоруссии и Японии.

Интерес к локальной косметике у россиян продолжает расти. У 37% респондентов есть любимые отечественные бренды, 15% осознанно поддерживают российское производство, 14% проявляют интерес к новым продуктам и с удовольствием тестируют их.

26% опрошенных считают, что российские бренды формируют новые направления в косметике, уступая по этому показателю Южной Корее (67%) и Франции (31%).

44% респондентов предпочитают отечественную декоративную косметику, 51% — уходовую, 46% — средства для волос. В парфюмерии сохраняет лидерство Франция (50%), российские ароматы занимают второе место (21%), опережая бренды из ОАЭ, Турции и Великобритании.

Ранее сообщалось, что половина россиян доверяют рекламе, демонстрирующей эффект «до» и «после». Им важно видеть картинку с результатом.