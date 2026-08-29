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29.08.2026 в 13:26

Россияне переключаются с шоколада на более дешевые сладости

Печенье остается наиболее доступной категорией кондитерских изделий

Продажи шоколадных плиток в России с начала года сократились на 9%, это наиболее заметное снижение среди основных категорий кондитерских изделий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные NTech. В целом продажи кондитерских изделий уменьшились на 2%, конфет — на 3%, тортов и пирогов — на 4%.

Снижение спроса на шоколад продолжается уже несколько лет. По итогам 2024 года продажи категории в натуральном выражении уменьшились на 7,1%, а в конце 2025-го NTech оценивал падение в 15%. Основной причиной стал рост цен, связанный в том числе с подорожанием какао-бобов на мировом рынке. Средняя стоимость плитки шоколада в январе-августе составила 108 руб., увеличившись на 9% год к году.

Снижение спроса на шоколад связывают с тем, что россияне стали рациональнее подходить к расходам и выбирать более бюджетные товары, поэтому растет спрос на альтернативные и более дешевые сладости. Так, продажи печенья и пирожных увеличились на 1−2%, сладостей в прикассовой зоне — на 4%. Ретейлеры также фиксируют рост интереса к шоколадным батончикам, фруктам в шоколаде, восточным сладостям и фитнес-десертам.

Печенье остается одной из наиболее доступных категорий кондитерских изделий. В июле его средняя розничная цена составила 322,4 руб. за 1 кг, увеличившись за год на 6,6%. Для сравнения, килограмм шоколада стоил почти в пять раз дороже.

Шоколад сладости
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