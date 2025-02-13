Большинство россиян используют маркетплейсы и классифайды для поиска товаров

90% опрошенных россиян ищут товары на маркетплейсах и классифайдах. 25% респондентов используют для этого поисковые сервисы, 19% — интернет-магазины, 9% — соцсети. Таковы данные исследования «Авито Рекламы», которое есть в распоряжении Sostav.

Участники опроса посещают маркетплейсы и сайты с объявлениями, чтобы купить товары (об этом сообщили 79% респондентов), найти подходящие варианты (57%) или сравнить цены на разных площадках (41%). 33% интервьюируемых изучают на маркетплейсах и классифайдах отзывы о товарах.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Поведение аудитории в онлайне меняется: пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. По результатам нашего опроса, абсолютное большинство (90%) ищет товары в e-commerce, в то время как классическими поисковиками пользуется четверть опрошенных. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке.

Среди тех, кто посещает площадки электронной коммерции, 33% пользуются поиском и добавляют товары в «Избранное» несколько раз в неделю, 22% — один-два раза в месяц. В среднем россияне добавляют товары в «Избранное» около семи раз в месяц.

62% опрошенных ищут на маркетплейсах и классифайдах одежду и обувь, 46% — подарки, 45% — товары для красоты, здоровья и спорта, 36% — бытовую технику и электронику, 33% — товары для хобби. По 29% респондентов используют площадки для поиска товаров для животных и гаджетов. 28% ищут мебель и товары для дома, 24% — продукты питания, 23% — товары для автомобиля, 18% — товары для учебы и саморазвития, 6% — товары для бизнеса.

25% участников опроса сообщили, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. Почти поровну разделилось число тех, кому в последний раз помогла с покупками реклама в соцсетях (19%), на телевидении (16%) и в поисковых сервисах (15%).