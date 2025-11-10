45% россиян довольны своей профессией

45% россиян удовлетворены своим профессиональным выбором, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие 5 тыс. представителей экономически активного населения страны с опытом работы. Каждый третий респондент (35%) заявил, что предпочел бы другую сферу деятельности, а 20% затруднились с ответом.

Уровень удовлетворенности различается по полу и возрасту: среди мужчин довольных своей профессией больше, чем среди женщин — 48% против 43%. Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьшую уверенность в выборе — 41%, тогда как у старших возрастных групп показатель выше: 47% у 35—45 лет и 51% у респондентов старше 45 лет.

Высшее образование не гарантирует полной уверенности: 44% обладателей диплома заявили, что выбрали бы профессию снова, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование, довольны 40%. Наибольшая удовлетворенность наблюдается у профессионалов с высоким доходом: 57% тех, кто зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц, готовы повторить свой выбор.

Среди представителей разных профессий больше всего довольны своей деятельностью врачи (66%), программисты (63%) и медицинские сестры (59%). Меньше всего удовлетворены своим выбором охранники (32%), курьеры (33%) и продавцы (34%).

Результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» показывают, что при выборе работы россияне больше ценят дружелюбный коллектив и психологический комфорт, чем уровень зарплаты. Почти половина респондентов (46%) назвали коллектив ключевым фактором, а 37% — зарплату.

46% опрошенных готовы уйти с работы из-за токсичной атмосферы. На втором месте по причинам увольнения оказались низкая зарплата и отсутствие перспектив развития (29%), на третьем — чрезмерная нагрузка и переработки (7%). Баланс между работой и личной жизнью критичен для 87% участников опроса.

Опрос «Сравни» проводился в октябре среди более чем 1,5 тыс. пользователей платформы из всех федеральных округов России.