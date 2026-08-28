Россияне доверяют «ФрутоНяне» и «Агуше»

«ФрутоНяня» и «Агуша» сохранили позиции лидеров по заметности и доверию среди брендов детского питания. При выборе продукции россияне в первую очередь ориентируются на семейные ценности, надежность и безопасность, показало исследование «Ромир» по методике Global Reputation Index.

«ФрутоНяня» и «Агуша» получили по 83 пункта в индексе заметности и по 88 — в индексе доверия. Следом идет «Тёма» — 75 и 84 пункта соответственно.

Однако только узнаваемости бренда уже недостаточно для формирования доверия потребителей. Главной ценностью категории остается семья — ее назвали 57% опрошенных. Далее идут надежность (44%), безопасность (40%), доброта (34%) и честность (33%).

При этом у каждой марки формируется свое ценностное позиционирование. «ФрутоНяню» потребители чаще связывают с семьей, надежностью и добротой. «Агушу» и «Тёму» — с семьей, безопасностью, добротой и честностью. «Сады Придонья» ассоциируются прежде всего с семьей, а «Бабушкино Лукошко» — с добротой и честностью.

Для брендов детского питания это особенно важно в коммуникации: реклама может не просто повышать узнаваемость марки, но и закреплять за ней определенные ценности — семью, безопасность, надежность или заботу. В результате ценностное позиционирование становится частью долгосрочной стратегии формирования доверия.