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18.03.2025 в 07:20

Россияне чаще балуют себя шоколадками и бургерами

Треть опрошенных позволяют себе их несколько раз в месяц

Россияне назвали самой популярной «вредной» едой сладости. На втором месте — фастфуд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сети фитнес-клубов DDX Fitness.

Так, шоколадки, торты и мороженое предпочитают 35% опрошенных, бургеры и картошку фри — 20,5%. Замыкает тройку по популярности азиатская кухня — роллы и воки (16%). Пицца привлекает лишь 11% респондентов, а домашняя жареная картошка и пельмени — 10%.

Для многих россиян стали обычной привычкой читмилы — запланированные приемы пищи, во время которых можно позволить «вредные» блюда. Треть опрошенных позволяют себе их несколько раз в месяц. Еще 30% делают это раз в неделю, а 18,7% вовсе не ограничивают себя.

51% респондентов уверены, что офисные сотрудники чаще всего прибегают к читмилу как способу справиться со стрессом и давлением дедлайнов.

Ранее стало известно, что 71% россиян изменили потребительские привычки. Однако 72% признают, что позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не полезные продукты.

читмил
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